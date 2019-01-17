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Азар став найкращим бельгійцем, що грає за кордоном у 2018 році

23:39 1 Читать на русском
Азар став найкращим бельгійцем, що грає за кордоном у 2018 році
Еден Азар / соцмережі

Вінгер Челсі Еден Азар був визнаний найкращим бельгійським легіонером 2018 року.

Еден Азар отримав нагороду найкращого бельгійського легіонера в 2018 році. У голосуванні вінгер Челсі набрав 287 голосів.

Азар двічі відмовив Челсі у продовженні контракту

Конкурентами за звання були Кевін де Брюйне з Манчестер Сіті (186 голосів) та Дріс Мертенс з Наполі (61 голос).

У 2018 році Азар разом з Челсі вперше в своїй кар'єрі виграв Кубок Англії, забивши вирішальний гол у фінальному поєдинку з Манчестер Юнайтед, а також здобув "бронзу" чемпіонату світу-2018.

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Теги
Англія Бельгія Бельгія Еден Азар Еден Азар Челсі Челсі
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