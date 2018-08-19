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Азар став четвертим найкращим асистентом Челсі в АПЛ

11:05 58 Читать на русском
Азар став четвертим найкращим асистентом Челсі в АПЛ
Еден Азар / ФК Челсі

Вінгер Челсі Еден Азар віддав 41 асист за Челсі в матчах АПЛ і став 4 найкращим асистентом клубу в історії. До Джанфранко Дзоли залишилась 1 гольова передача.

У матчі проти Арсенала Еден Азар віддав гольову передачу на Маркоса Алонсо, який і приніс перемогу лондонцям. Таким чином, бельгієць віддав вже 41 гольову передачу в АПЛ.

Челсі – Арсенал – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Це четвертий показник в історії клубу в матчах чемпіонату. Більше мають лише Френк Лемпард (90), Дідьє Дрогба (55) та Джанфранко Дзола (42).

Челсі після 2 турів набрав 6 очок і йде серед лідерів у турнірній таблиці АПЛ.

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Френк Лемпард Френк Лемпард Дідьє Дрогба Дідьє Дрогба Еден Азар Еден Азар Челсі Челсі Англія Джанфранко Дзола
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