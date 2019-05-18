Азар-старший отримав ліцензію агента і займеться працевлаштуванням синів

Тьєррі Азар став ліцензованим агентом і представлятиме інтереси Едена, Торгана та Кіліана Азарів.

Батько футбольного тріо стане їхнім новим агентом, повідомляє AS.

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Азар-старший отримав агентську ліцензію і збирається зайнятися працевлаштуванням своїх синів. Зокрема, в літнє трансферне вікно мають намір змінити клубну прописку мінімум двоє з братів: Еден може перебратися з Челсі до мадридського Реала орієнтовно за 115 млн євро, а Торган перейде з Борусії Менхенгладбах до Борусії Дортмунд.

Очікується, що Тьєррі Азар представлятиме інтереси своїх синів у перемовинах із Реалом і Борусією Д, а також претендуватиме на комісійні після укладення угод із новими клубами.