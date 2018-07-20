Азар стане найвисокооплачуванішим гравцем Реала, – ЗМІ

Атакувальний хавбек Челсі Еден Азар у разі переходу в мадридський Реал разом із Гаретом Бейлом зароблятиме найбільше серед гравців "вершкових".

Бельгієць після переходу в Реал може стати найбільш високооплачуваним гравцем "вершкових", повідомляє Mundo Deportivo.

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За інформацією видання, боси мадридців готові платити Азару таку ж суму, як і Гарету Бейлу. У минулому сезоні валлієць заробив 15 млн євро "чистими", що робило його другим у зарплатній відомості Реала після Кріштіану Роналду, який вже перейшов у Ювентус.

Щоправда, власник Челсі Роман Абрамович запропонував атакувальному хавбеку навіть більше – 17,6 млн євро на рік, щоб втримати його на Стемфорд Брідж. Водночас "сині" знизили фінансові апетити й продадуть Азара за умови, що Реал запропонує 150 млн євро. Трансфер бельгійця, однак, перестав бути пріоритетним, оскільки керманич "галактікос" Хулен Лопетегі вважає манеру гри лідера Челсі подібною до стилю Іско.

У сезоні 2017/18 Еден Азар провів в АПЛ 34 матчі, у яких забив 12 м'ячів і віддав 4 результативні передачі.