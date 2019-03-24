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Азар спростував узгодження контракту з Реалом

11:38 78 Читать на русском
Азар спростував узгодження контракту з Реалом
Еден Азар / соцмережі

Вінгер Челсі Еден Азар спростував інформацію, що він узгодив контракт із Реалом.

"Немає нічого подібного. Я сконцентрований лише на матчі з Кіпром. Це все, про що я зараз думаю", – цитує Азара Sky Sports.

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Також видання повідомляє, що Челсі відхилив пропозицію в 60 млн фунтів цього місяця.

Азар виступає в лондонській команді з літа 2012 року, перейшовши з Лілля. За цей час двічі встиг виграти АПЛ, а також одного разу Лігу Європи, Кубок Англії та Кубок ліги.

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