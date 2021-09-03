"Неправда, що я не задоволений у Реалі. Я дуже щасливий тут, і ви знаєте, що гравець ще більш щасливий, коли він грає і забиває.

Азар: Реал витратив на мене багато грошей – хочу їм дещо повернути

Я щасливий в Мадриді, мені подобається моє життя в Іспанії. Ситуація зараз ускладнюється лише COVID і травмами", – цитує Едена Tuttomercatoweb.

Влітку 2019-го Реал придбав Азара у Челсі за 115 млн євро та прописав у його контракті зарплату близько 30 млн на рік. Через високу травматичність та погані фізичні кондиції Еден досі здобуває статус основного гравця королівського клубу.

ПСЖ усіх нагнув, Мессі спровокував Роналду, а Реал програв війну шейхам – найголовніше про літнє трансферне вікно 2021