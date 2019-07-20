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Азар розповів, що допоможе йому швидше адаптуватись у Ла Лізі

06:00 102 Читать на русском
Азар розповів, що допоможе йому швидше адаптуватись у Ла Лізі
Азар / Реал

Новачок Реала Еден Азар вважає, що досвід – це те, що допоможе йому у мадридському клубі.

"Що допоможе мені швидше адаптуватись у Ла Лізі? Досвід. Я приїхав в Челсі сім років тому і був схожий на дитину. Тепер я більш зрілий. Я провів більше 500 матчів у кар'єрі. Але мені 28 років, і я все ще відчуваю себе молодим.

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Ла Ліга повністю відрізняється від АПЛ, але з досвідом адаптуєшся швидше. Тому я вважаю, що досвід – найголовніше", – передає слова Едена Азара AS.

Нагадаємо, бельгійський вінгер перейшов у Реал з Челсі цього літа. Вартість переходу склала 100 мільйонів євро.

Завершив, як почав: 7 років Азара у Челсі – до зірок крізь круте піке

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Іспанія Еден Азар Еден Азар Реал Мадрид Реал Мадрид
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