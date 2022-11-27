Під час прес-конференції перед матчем з Марокко один із журналістів поцікавився, чи є у футболіста проблеми із зайвою вагою. "Ні. Це не правда. У мене завжди була однакова вага, мені нема чого сказати щодо цього. Я працюю, щоб бути готовим, і це найголовніше для мене", – парирував Азар.

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Після завершення заходу автор запитання підійшов до капітана збірної Бельгії, аби зробити спільне фото. Однак Еден Азар відмовив, чітко давши зрозуміти, що тема, яку підняв журналіст, йому не до вподоби.

Нагадаємо, 31-річний півзахисник останніми роками вкрай мало грає у складі Реала через перманентні травми. Однак Азар встиг підготуватися до ЧС-2022. Він зіграв понад годину в першому турів проти Канади (1:0). Сьогодні Бельгія зіграє з Марокко, старт зустрічі о 15:00.

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