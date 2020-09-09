Півзахисник Реала та збірної Бельгії Еден Азар може отримати неприємності через свою національну команду.

Реал розраховував, що його збірники залишаться у розташуванні клубу для підготовки до нового сезону. Зокрема, так вчинили Лука Модріч та Мартін Едегор, пізніше в команду повернувся Тібо Куртуа.

Бельгія – Ісландія – 5:1 – відео голів та огляд матчу

Натомість Еден Азар таки вирушив у збірну Бельгії і пробув з командою до останнього дня збору. Однак Роберто Мартінес не дав хавбеку зіграти жодної хвилини у матчах проти Данії (2:0) та Ісландії (5:1). Ця ситуація дуже засмутила босів Реала, адже вони чекають від бельгійця прориву після його першого сезону на Бернабеу, який був затьмарений травмами. У Мадриді дуже розраховували на лояльність футболіста, повідомляє AS.

Нагадаємо, Азар перейшов у Реал влітку 2019 року із лондонського Челсі. Сума трансферу склала 115 млн євро. У минулому сезоні гравець провів лише 16 матчів в чемпіонаті Іспанії, в яких забив 1 гол і віддав 3 результативні передачі.

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