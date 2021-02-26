Майбутнє Едена Азара в Реалі може опинитись під великим питанням у разі трансферу зірки ПСЖ.

Зірковий вінгер "вершкових" може покинути Реал. Королівський клуб розглядає можливість прощання з бельгійцем у разі трансферу Кіліана Мбаппе, повідомляє AS.

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Причиною такого рішення слугують кілька факторів. По-перше, Азар заробляє 14 млн євро в рік, а "галактікос" не потягнуть ще й зарплату Мбаппе на фоні кризи. По-друге, у Реалі вважають, що перехід Кіліана приверне ще більше уваги до клубу, що може негативно вплинути на впевненості Едена, який і так майже не грає через часті травми.

22-річну зірку ПСЖ вважають однією з головним трансферних цілей мадридського клубу на найближче вікно. Кіліан Мбаппе у 30 матчах цього сезону забив 21 м'яч та 9 разів асистував. В Едена Азара статистика куди гірша – лише 3 голи за 13 поєдинків.

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