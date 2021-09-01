Півзахисник Реала Еден Азар налаштований довести, що здатен бути тим гравцем, за якого Мадрид платив понад 100 млн євро.

"Я підписав контракт з Реалом на п'ять сезонів. Перші два не були хорошими через травми, але у мене залишилося ще три роки, щоб довести свою спроможність.

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Я чекаю того моменту, коли знову зможу показати свою цінність. Реал витратив на мене багато грошей – хочу їм дещо повернути", – цитує Азара HLN.

До слова, у минулому сезоні на клубному рівні Азар провів 21 матч, забив 4 голи і зробив результативну передачу. Його контракт з Реалом розрахований до кінця червня 2024 року.

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