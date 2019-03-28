Азар пройшов курйозний тест: Барселона чи Реал, Мбаппе чи Неймар, побувати у тілі Роналду, політика та паління

Атакувальний хавбек Челсі Еден Азар відповів на провокативні запитання Mirror. Бельгійця змусили робити складний вибір.

– Чи хотів би ти стати своїм братом на один день?

– Я хотів би бути ним багато днів, не лише один. Торган – дійсно класний хлопець.

Азар назвав оригінальну причину, чому він став легендою в Бельгії

– А як би ти зміг опинитись на місці Кріштіану Роналду...

– О, так, було б чудово досягти його рівня досконалості.

– Тобі не подобається захищатись на полі?

– Гадаю, що ні.

– Ти віддаєш перевагу вину над пивом?

– Якщо я повинен вибрати, то скажу – пиво. Але я також насолоджуюся гарним червоним вином. Ідеальний варіант – вина Бордо.

– Чи зміг би ти з'їсти три гамбургери на обід?

– Якщо вони маленькі, то думаю, що так. А якщо великі – від гамбургерів доведеться відмовитись.

– Ти палив хоча б раз?

– О, так, я палив.

– Тоттенхем чи Арсенал?

– У дитинстві я був великим шанувальником Тьєррі Анрі, тому, моя відповідь очевидна.

– Барселона чи Реал?

– Це два великі клуби (підморгнув).

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– Лілль чи ПСЖ?

– Звичайно, що Лілль.

– Мбаппе чи Неймар?

– Якщо мені доведеться вибирати одного, то я зупинюсь на Мбаппе. Але лише тому, що я добре знаю Кіліана.

– Ти хотів би завершити кар'єру в МЛС?

– У житті може статись все, що завгодно. Але я сумніваюсь, що коли-небудь там гратиму.

– А як щодо Бельгії?

– Я завжди говорив, що хочу звершити свою кар'єру в Бельгії, але зараз мені складно це уявити.

– Ти виграєш "Золотий м'яч"?

– Звісно, що так!

– Ти стежиш за політикою?

– У жодному разі. Вона мене не цікавить.

– Тож "Брексіт" тебе також не цікавить?

– Навпаки, якраз за цією темою я пильно стежу. Чимало співробітників Челсі мають справу з "Брексіт". Ми розмовляємо про це, і мені дуже цікаво дізнатися, як все буде працювати.

– Якби Роберто Мартінес тренував Бельгію на Євро-2016, ви б стали чемпіонами?

– Ні.

– Ресторан з сім'єю чи великий матч по телевізору?

– Це залежить від багатьох факторів. Якщо б грав мій друг, наприклад, Мбаппе, я б обрав матч. У іншому випадку я б пішов у ресторан. Я не з тих хлопців, які дивляться лише футбол... Я легко міг би пропустити один з найбільших поєдинків сезону, якщо б його потрібно було переглянути по телевізору.

– Ти хотів би пограти в Китаї?

– Ні, взагалі.

– Зможеш грати до 35-ти?

– Залишилось сім років. Не думаю, що це складно.

– Барселона виграє Лігу чемпіонів цього року?

– Я цього не виключаю, але, оскільки Кріштіану виграє Лігу чемпіонів кожного року, їм буде складно.

– Синій колір Челсі чи білий Реала?

– Синій.

– Жозе Моурінью чи Рафа Бенітес?

– Жозе Моурінью.

– Приходити вчасно чи спізнюватись?

– Я завжди приходжу вчасно!

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