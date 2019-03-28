Азар пройшов курйозний тест: Барселона чи Реал, Мбаппе чи Неймар, побувати у тілі Роналду, політика та паління

Атакувальний хавбек Челсі Еден Азар відповів на провокативні запитання Mirror. Бельгійця змусили робити складний вибір.
– Чи хотів би ти стати своїм братом на один день?
– Я хотів би бути ним багато днів, не лише один. Торган – дійсно класний хлопець.
Азар назвав оригінальну причину, чому він став легендою в Бельгії
– А як би ти зміг опинитись на місці Кріштіану Роналду...
– О, так, було б чудово досягти його рівня досконалості.
– Тобі не подобається захищатись на полі?
– Гадаю, що ні.
– Ти віддаєш перевагу вину над пивом?
– Якщо я повинен вибрати, то скажу – пиво. Але я також насолоджуюся гарним червоним вином. Ідеальний варіант – вина Бордо.
– Чи зміг би ти з'їсти три гамбургери на обід?
– Якщо вони маленькі, то думаю, що так. А якщо великі – від гамбургерів доведеться відмовитись.
– Ти палив хоча б раз?
– О, так, я палив.
– Тоттенхем чи Арсенал?
– У дитинстві я був великим шанувальником Тьєррі Анрі, тому, моя відповідь очевидна.
– Барселона чи Реал?
– Це два великі клуби (підморгнув).
Азар узгодив контракт з Реалом, – ЗМІ
– Лілль чи ПСЖ?
– Звичайно, що Лілль.
– Мбаппе чи Неймар?
– Якщо мені доведеться вибирати одного, то я зупинюсь на Мбаппе. Але лише тому, що я добре знаю Кіліана.
– Ти хотів би завершити кар'єру в МЛС?
– У житті може статись все, що завгодно. Але я сумніваюсь, що коли-небудь там гратиму.
– А як щодо Бельгії?
– Я завжди говорив, що хочу звершити свою кар'єру в Бельгії, але зараз мені складно це уявити.
– Ти виграєш "Золотий м'яч"?
– Звісно, що так!
– Ти стежиш за політикою?
– У жодному разі. Вона мене не цікавить.
– Тож "Брексіт" тебе також не цікавить?
– Навпаки, якраз за цією темою я пильно стежу. Чимало співробітників Челсі мають справу з "Брексіт". Ми розмовляємо про це, і мені дуже цікаво дізнатися, як все буде працювати.
– Якби Роберто Мартінес тренував Бельгію на Євро-2016, ви б стали чемпіонами?
– Ні.
– Ресторан з сім'єю чи великий матч по телевізору?
– Це залежить від багатьох факторів. Якщо б грав мій друг, наприклад, Мбаппе, я б обрав матч. У іншому випадку я б пішов у ресторан. Я не з тих хлопців, які дивляться лише футбол... Я легко міг би пропустити один з найбільших поєдинків сезону, якщо б його потрібно було переглянути по телевізору.
– Ти хотів би пограти в Китаї?
– Ні, взагалі.
– Зможеш грати до 35-ти?
– Залишилось сім років. Не думаю, що це складно.
– Барселона виграє Лігу чемпіонів цього року?
– Я цього не виключаю, але, оскільки Кріштіану виграє Лігу чемпіонів кожного року, їм буде складно.
– Синій колір Челсі чи білий Реала?
– Синій.
– Жозе Моурінью чи Рафа Бенітес?
– Жозе Моурінью.
– Приходити вчасно чи спізнюватись?
– Я завжди приходжу вчасно!
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