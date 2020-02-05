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Азар провів тренування у загальній групі Реала

14:40 117 Читать на русском
Азар провів тренування у загальній групі Реала
Еден Азар / ФК Реал

Атакувальний півзахисник мадридського Реала Еден Азар нарешті відновився від травми та почав набирати ігрову форму.

У середу бельгієць провів тренування у загальній групі гравців "вершкових", повідомляє El Chiringuito.

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Через травму Азар перебував поза грою від кінця листопада. Важкого ушкодження він зазнав у матчі групового етапу Ліги чемпіонів проти ПСЖ (2:2). Наразі невідомо, коли вінгер зможе вийти на поле.

У нинішньому сезоні Еден Азар провів лише 8 матчів у чемпіонаті Іспанії, у яких забив 1 м'яч та оформив 3 асисти. Найближчий поєдинок мадридці проведуть у четвер, 6 лютого, проти Реал Сосьєдада в Копа дель Рей.

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Іспанія Еден Азар Еден Азар Реал Мадрид Реал Мадрид
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