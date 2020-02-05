Азар провів тренування у загальній групі Реала

Атакувальний півзахисник мадридського Реала Еден Азар нарешті відновився від травми та почав набирати ігрову форму.

У середу бельгієць провів тренування у загальній групі гравців "вершкових", повідомляє El Chiringuito.

Бекхем зробив неймовірну пропозицію зіркам Реала і ПСЖ щодо переходу в Інтер Маямі

Через травму Азар перебував поза грою від кінця листопада. Важкого ушкодження він зазнав у матчі групового етапу Ліги чемпіонів проти ПСЖ (2:2). Наразі невідомо, коли вінгер зможе вийти на поле.

У нинішньому сезоні Еден Азар провів лише 8 матчів у чемпіонаті Іспанії, у яких забив 1 м'яч та оформив 3 асисти. Найближчий поєдинок мадридці проведуть у четвер, 6 лютого, проти Реал Сосьєдада в Копа дель Рей.

Непопулярне Класіко, мюнхенський реванш, талант Реала проти Мадрида та битва сюрпризів Італії: топ-5 матчів мідвіку