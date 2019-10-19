Азар пропустить матч проти Мальорки через сімейні обставини

Півзахисник Реала Еден Азар не допоможе команді в матчі 9-го туру чемпіонату Іспанії проти Мальорки.

Еден Азар пропустить матч 9-го туру Ла Ліги через народження дитини, інформує Marca.

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Зазначається, що бельгієць вже вчетверте став батьком. Окрім Азара, гру із Мальоркою пропустять Бейл, Модріч, Кроос, Асенсіо, Васкес, Начо, Карвахаль. Однак є і приємні новини для мадридців – вже повністю відновились Марсело та Менді.

Нагадаємо, матч Мальорка – Реал відбудеться сьогодні, 19 жовтня, початок гри о 22:00.

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