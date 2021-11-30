Вінгер Реала Еден Азар зіштовхнувся з черговими проблемами зі здоров'ям, які не дозволять зіграти у наступному матчі.

Бельгієць отримав чергове м'язове пошкодження, через що точно не зіграє з Атлетіком у завтрашньому матчі, повідомляє Goal.

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Зазначається, що травма Азара несерйозна. До цього Еден пропустив поєдинок через проблеми зі шлунком, але гравця також турбує і м'язове пошкодження.

Поточний сезон для Едена, як і попередні у Реалі, складається невдало. Бельгієць провів на полі лишень 415 хвилин в 11 поєдинках та відзначився одним асистом.

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