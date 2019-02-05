Азар прийняв рішення щодо свого майбутнього

Лідер Челсі Еден Азар розповів, що визначився зі своїм майбутнім.

"Я знаю, що збираюся робити. Я прийняв рішення", – розповів бельгієць в інтерв'ю RMC.

"Якщо Азар хоче піти, йому варто це зробити", – Саррі прокоментував майбутнє бельгійця

Нагадаємо, регулярно повідомляється, що у послугах гравця зацікавлений мадридський Реал. Чинна угода Едена з Челсі діє до 2020 року, і хавбек поки не поспішає її продовжувати.

Авторитетний портал Transfermarkt оцінює Азару у 150 млн євро.

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