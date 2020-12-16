29-річний півзахисник Реала сьогодні, 16 грудня, провів тренування у загальній групі з усіма одноклубниками. "Вершкові" готуються до матчу 14-го туру проти Ейбара, інформує офіційний сайт клубу.

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Зауважимо, Еден Азар не грає з 28 листопада, коли він травмував стегно у матчі проти Алавеса. Таким чином, бельгієць не брав участі в останніх п'яти матчах мадридців.

Загалом Азару не надто везе у Реалі – у поточному сезоні він провів лише 6 поєдинків та забив в них два голи.

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