Азар порівняв себе із Салахом

Лідер лондонського Челсі Еден Азар несподівано зізнався, що не дотягує до рівня вінгера Ліверпуля Мохамеда Салаха.

"Мені подобається Модріч, хоча він у більшій мірі півзахисник, ніж я. Звісно, мені до вподоби Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду.

Азар прокоментував чутки про перехід в Реал

Мо Салах – один із моїх друзів, на полі він робить просто неймовірні речі. Я намагаюсь спостерігати за цим гравцем, аби досягнути його рівня", – розповів бельгієць в інтерв'ю NBC.

Відзначимо, що в нинішньому сезоні Еден Азар провів 29 матчів в АПЛ, у яких забив 13 м'ячів і віддав 11 результативних передач. Натомість в активі Мохамеда Салаха 31 матч, у яких він забив 17 голів і зробив 8 асистів.