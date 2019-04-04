Азар порівняв 18-річного себе з Хадсон-Одоєм – "скромна" заява лідера Челсі

Вінгер Челсі Еден Азар поділився своєю думкою щодо 18-річного таланта Каллума Хадсон-Одоя.

"Думаю, у 18-річному віці я грав краще, ніж зараз Хадсон-Одой. Мені не потрібно йому про щось розповідати. Якщо він захоче, може звернутися за порадою, і я поділюся, ніяких проблем. Але він вже прекрасний футболіст, його гра мене не здивувала.

Саррі розповів про майбутнє Хадсон-Одоя

З першого ж дня, коли він почав тренуватися з нами, Каллум показував прекрасні навички. Цей хлопець чекав попадання в стартовий склад на гру Прем'єр-ліги. Він готовий.

Челсі хоче втримати Хадсон-Одоя зарплатою у 100 тисяч фунтів на тиждень

Ви можете бачити, як він працює з м'ячем, наскільки впевнений в собі. Він все ще молодий і може розвиватися, але вже чудово грає", – цитує Азара Goal.com.