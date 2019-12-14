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Азар пообіцяв повернутись в Челсі

15:53 335 Читать на русском
Азар пообіцяв повернутись в Челсі
Еден Азар / Фото Sports Mole

Півзахисник Реала Еден Азар не має наміру залишатись надовго в Мадриді.

Еден Азар на базі Реала зустрівся з відомим англійським бізнесменом Френком Халідом. В розмові хавбек мадридців заявив, що повернеться в Челсі, як тільки завершить свою роботу в королівському клубі.

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Нагадаємо, влітку 28-річний бельгієць перебрався з Челсі до Мадриду за близько 100 млн євро.

В Реалі вінгер поки не демонструє минулої результативності. В нинішньому сезоні Ла Ліги Азар провів 8 матчів і відзначився лише одним голом.

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