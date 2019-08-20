Азар показав свій прес, щоб відповісти на жарти про зайву вагу

Новачку мадридців довелося спростовувати інформацію про свою жахливу фізичну форму на початку сезону.

Бельгієць виклав відео, на якому хизується своїм оголеним торсом.

"Непогано для товстуна", – Лукаку заспокоїв фанатів фотографією оголеного торсу

Деяких фанатів Реала неабияк стурбував зовнішній вигляд Азара під час міжсезонної підготовки. Чи то біла форма "вершкових" надала вінгеру округлих форм, чи то екс-лідер Челсі справді не відмовляв собі у нічних забігах до холодильника, але зараз його тіло виглядає цілком струнким.

Азар відновлюється швидше, ніж очікувалось – бельгієць може дебютувати за Реал вже у третьому турі

Нагадаємо, Азар пропустив стартовий матч Прімери проти Сельти через пошкодження.