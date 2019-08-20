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Азар показав свій прес, щоб відповісти на жарти про зайву вагу

22:59 34 Читать на русском
Азар показав свій прес, щоб відповісти на жарти про зайву вагу
Еден Азар / Твіттер Реала

Новачку мадридців довелося спростовувати інформацію про свою жахливу фізичну форму на початку сезону.

Бельгієць виклав відео, на якому хизується своїм оголеним торсом.

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Деяких фанатів Реала неабияк стурбував зовнішній вигляд Азара під час міжсезонної підготовки. Чи то біла форма "вершкових" надала вінгеру округлих форм, чи то екс-лідер Челсі справді не відмовляв собі у нічних забігах до холодильника, але зараз його тіло виглядає цілком струнким.

Азар відновлюється швидше, ніж очікувалось – бельгієць може дебютувати за Реал вже у третьому турі

Нагадаємо, Азар пропустив стартовий матч Прімери проти Сельти через пошкодження.

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