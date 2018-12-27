Азар подолав позначку у 100 голів за Челсі

Перший гол Азара у матчі проти Уотфорда став для нього ювілейним.

Учора Челсі у рамках 19 туру АПЛ на виїзді обіграв Уотфорд з рахунком 2:1.

Уотфорд – Челсі – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Дубль на свій рахунок записав лідер "синіх" Еден Азар. Його перший м'яч у ворота Уотфорда став для нього 100-м у футболці Челсі, повідомляє Opta Sports.

Азар – десятий гравець в історії Челсі, кому підкорилася позначка в 100 голів.

Найкращим бомбардиром Челсі є Френк Лемпард, у якого 211 забитих м'ячів.

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