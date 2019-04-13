Азар подарував футболку хворому на рак маскоту Славії

Вінгер Челсі Еден Азар подарував свою футболку хворому на рак хлопцю, який є маскотом празької Славії, перед першим матчем 1/4 фіналу Ліги Європи.

Еден Азар перед матчем 1/4 фіналу Ліги Європи проти Славії відзначився благородним вчинком.

Славія – Челсі – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Бельгієць підійшов до хворого на рак чеського вболівальника, який є маскотом празького клубу, та подарував йому свою футболку. Давід Луїс після цього підійшов та поцілував хлопця у голову.

Лондонська команда здобула мінімальну перемогу на останніх хвилинах поєдинку завдяки влучному удару Маркоса Алонсо.