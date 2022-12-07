Бельгія провалилась на ЧС-2022 та навіть не зуміла вийти з групи з Хорватією, Марокко та Канадою. Еден, як і всі "червоні дияволи", розчарував. Перед ЧС були розмови, що він може завершити кар'єру у збірній. Так і сталось.

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Про своє рішення Азар розповів у соціальних мережах. "Сьогодні перегортається сторінка... Дякую за вашу любов. Дякую за вашу безпрецедентну підтримку. Дякую за все це щастя, яке ми ділили з 2008 року. Я вирішив завершити свою міжнародну кар'єру. Наступники готові. Я буду за вами сумувати", – написав бельгієць.

За основну команду Еден дебютував у 2008-му під керівництвом Рене Вандерейкена у віці 17 років Відтоді вінгер награв аж 126 поєдинків на рівні збірної, у яких забив 33 м'ячі та віддав 36 результативних передач. З Бельгією він доходив до півфіналу ЧС-2018, де програвав Франції.

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