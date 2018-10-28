toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
ДИНАМО - ЛЬВІВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧОРНОМОРЕЦЬ - КАРПАТИ НАПОЛІ - РОМА

Азар не зіграє проти БАТЕ через травму

22 жовтня 19:54 108 Читать на русском
Азар не зіграє проти БАТЕ через травму
Еден Азар / соцмережі

Вінгер Челсі Еден Азар отримав пошкодження в матчі 9 туру АПЛ з Манчестер Юнайтед (2:2) і пропустить матч 3 туру групового етапу Ліги Європи проти БАТЕ.

Еден Азар зазнав травми після грубих фолів Ешлі Янга та Неманьї Матіча в матчі 9 туру АПЛ Челсі – Манчестер Юнайтед (2:2), обидва гравці "червоних дияволів" отримали жовту картку.

Азар стане найоплачуванішим гравцем АПЛ після продовження контракту з Челсі

Після порушення правил з боку Янга бельгієць відчув біль у спині і просто не міг прискоритись. Наступного дня біль почав сковувати інші рухи, і тепер Еден точно не зіграє проти БАТЕ в Лізі Європи, також під питанням участь у поєдинку АПЛ проти Бернлі, передає The Guardian.

Матч 3 туру групового етапу Ліги Європи Челсі – БАТЕ відбудеться 25 жовтня о 22:00 за київським часом.

Матвієнко зізнався, чому вболівав за Челсі і рівнявся на Террі з Лемпардом

Ліга Європи3 турСтемфорд Брідж (Лондон)

Челсі - БАТЕ: Четвер 25 жовтня 2018

Челсі
Матч завершено
3 : 1
БАТЕ
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Челсі Челсі Ліга Європи Еден Азар Еден Азар Челсі - БАТЕ БАТЕ БАТЕ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
2
хв
Лаціо
21:30
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук