Азар не зіграє проти БАТЕ через травму

Вінгер Челсі Еден Азар отримав пошкодження в матчі 9 туру АПЛ з Манчестер Юнайтед (2:2) і пропустить матч 3 туру групового етапу Ліги Європи проти БАТЕ.

Еден Азар зазнав травми після грубих фолів Ешлі Янга та Неманьї Матіча в матчі 9 туру АПЛ Челсі – Манчестер Юнайтед (2:2), обидва гравці "червоних дияволів" отримали жовту картку.

Азар стане найоплачуванішим гравцем АПЛ після продовження контракту з Челсі

Після порушення правил з боку Янга бельгієць відчув біль у спині і просто не міг прискоритись. Наступного дня біль почав сковувати інші рухи, і тепер Еден точно не зіграє проти БАТЕ в Лізі Європи, також під питанням участь у поєдинку АПЛ проти Бернлі, передає The Guardian.

Матч 3 туру групового етапу Ліги Європи Челсі – БАТЕ відбудеться 25 жовтня о 22:00 за київським часом.

Матвієнко зізнався, чому вболівав за Челсі і рівнявся на Террі з Лемпардом