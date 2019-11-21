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Азар не збирається переходити у ПСЖ – бельгієць назвав єдину французьку команду, за яку міг би виступати в майбутньому

21 листопада 23:16 240 Читать на русском
Азар не збирається переходити у ПСЖ – бельгієць назвав єдину французьку команду, за яку міг би виступати в майбутньому
Еден Азар / As

Зірковий вінгер Реала Еден Азар зізнався, що декілька разів відмовлявся від переходу в ПСЖ.

"Я ніколи не буду грати за ПСЖ. Вони не раз намагалися придбати мене. Але у мене немає намірів переходити в будь-який клуб Ліги 1, крім Лілля. Я завжди це підкреслював.

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Я для себе визначився. Це та команда, з якою у тебе є можливість виграти Лігу чемпіонів, але в мої пріоритети вона не входить. Якщо я повернуся до Франції, це буде Лілль" – цитує Азара L'Equipe.

Нагадаємо, Азар виступав за Лілль з 2007-го по 2012-й рік. Він є вихованцем клубу з півночі Франції.

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Теги
Еден Азар Еден Азар Лілль Лілль ПСЖ ПСЖ Франція
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