Азар не збирається переходити у ПСЖ – бельгієць назвав єдину французьку команду, за яку міг би виступати в майбутньому

Зірковий вінгер Реала Еден Азар зізнався, що декілька разів відмовлявся від переходу в ПСЖ.

"Я ніколи не буду грати за ПСЖ. Вони не раз намагалися придбати мене. Але у мене немає намірів переходити в будь-який клуб Ліги 1, крім Лілля. Я завжди це підкреслював.

Азар назвав одноклубника, який є найкращим у світі на своїй позиції

Я для себе визначився. Це та команда, з якою у тебе є можливість виграти Лігу чемпіонів, але в мої пріоритети вона не входить. Якщо я повернуся до Франції, це буде Лілль" – цитує Азара L'Equipe.

Нагадаємо, Азар виступав за Лілль з 2007-го по 2012-й рік. Він є вихованцем клубу з півночі Франції.

"Лунін не має майбутнього в Реалі": чому Роналдо не буде покараний за простій українця, але прорив вже близько