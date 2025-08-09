"Головними архітекторами Ліги чемпіонів 2022 року були Бензема, Куртуа і я. Я створив потрібну атмосферу в роздягальні. Люди цього не помічають, але це важливо. Той рік був вражаючим", – цитує Азара Madrid Xtra. У Лізі чемпіонів сезону 2021/22 Еден взяв участь у трьох матчах, провівши в сумі 83 хвилини на полі.

Лідер Реала забив шедевральний гол зі своєї половини поля у секретному матчі – ВІДЕО

"Я пішов з професійного футболу, тому що мені більше не подобалося все, що пов'язано з грою. Мені подобалися 90 хвилин на полі, але все інше – виїзди, нескінченні тренування, ЗМІ – ні. Зараз тренери працюють більше, ніж гравці, постійно сидячи за комп'ютером зі своїми помічниками. Мені це не подобається.

Мені 34 роки, а не 42, як думають деякі. Якщо я захочу стати тренером, у мене є час. Зараз я можу багато чого подивитися, доглядати за своїми дітьми і розслаблятися", – додав Азар.

Реал провів секретний матч перед стартом сезону – великий камбек та доля Луніна, гол дебютанта