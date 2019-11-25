Азар назвав найкращого гравця світу в недалекому майбутньому

Півзахисник мадридського Реала Еден Азар поділився думкою щодо нападника французького ПСЖ Кіліана Мбаппе.

"Мбаппе – гравець ПСЖ. Думаю, він зосереджений на грі за цей клуб. Я не сиджу в його голові і не знаю, що він планує робити в майбутньому. Одне очевидно: у нього величезний талант. Через кілька років він однозначно стане найкращим гравцем світу. Якщо він продовжить у тому ж дусі, то стане одним з найкращих гравців в історії.

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У 20-річному віці я не був сильнішим за нього. Я був хорошим гравцем, однак він на рівень вище. Він перевершує мене у статистиці. Мбаппе забив вже так багато голів... Так, в 20 років я був чемпіоном Франції з Ліллем, але з точки зору статистики я йому не конкурент. Я розвивався поступово, а він уже на топ-рівні.

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Якби я міг організувати трансфер Мбаппе, то спробував би забрати його в Реал. Однак я не приймаю таких рішень. Крім того, я навіть не думаю, що хтось буде цікавитися моєю думкою з цього приводу", – сказав Азар в інтерв’ю французькому виданню Le Parisien.

Нагадаємо, у поточному сезоні Мбаппе провів за парижан 11 матчів у всіх турнірах, забив дев'ять голів і віддав чотири результативні передачі. Його контракт з клубом розрахований до червня 2022 року.

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