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Азар назвав команду, представник якої мав би отримати "Золотий м’яч"-2019

10:49 480 Читать на русском
Азар назвав команду, представник якої мав би отримати "Золотий м’яч"-2019
Еден Азар / Фото з відкритих джерел

Нападник мадридського Реала Еден Азар поділився думками щодо цьогорічної боротьби за "Золотий м'яч".

"Я б віддав нагороду гравцеві Ліверпуля. Мане, Салах і ван Дейк заслуговують на неї. Якби Садьйо виграв Кубок африканських націй, то нічого було б й обговорювати. Було б чудово, якби він отримав приз. Або Мохамед, з яким я товаришую. Це було б чудово як для африканського футболу, так і для англійського.

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Що стосується мене, я був би дуже щасливий отримати "Золотий м'яч", але не марю цим. Я завжди був тим, хто грає на команду. Виходячи на поле, я не думаю про те, що повинен зробити хет-трик і підвищити свої шанси в боротьбі за нагороду. Можливо, я ніколи не отримаю "Золотий м'яч". А можливо, навпаки, я виграю його один або два рази. Подивимось", – цитує Азара французьке видання Le Parisien.

Нагадаємо, володар "Золотого м'яча" за підсумками цього року стане відомий 2-го грудня. Церемонія нагородження відбудеться у Парижі.

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Теги
Англія Садьйо Мане Садьйо Мане Ліверпуль Ліверпуль Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Еден Азар Еден Азар Мохамед Салах Мохамед Салах Вірджил ван Дейк Вірджил ван Дейк
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