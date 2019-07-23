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Азар назвав головну ціль Реала на сезон 2019/20

09:29 366 Читать на русском
Азар назвав головну ціль Реала на сезон 2019/20
Еден Азар / Фото ФК Реал

Новоспечений півзахисник Реала Еден Азар зізнався про амбітні плани "вершкових".

"Коли ви граєте за Реал», вам потрібно вигравати кожен сезон. Вам потрібно виграти, виграти і виграти. Якщо не візьмемо Лігу чемпіонів у наступному сезоні, то вболівальники нас не зрозуміють. У цьому клубі завжди хочеться перемагати, тому я тут.

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Я граю на полі на основі своїх інстинктів. Я не приймаю рішень на основі схем, а просто граю", – цитує Азара офіційний сайт Реала.

Нагадаємо, 28-річний бельгієць нещодавно підписав контракт з королівським клубом до 2024 року. За інформацією ЗМІ, Челсі отримав за свою зірку 110 млн євро.

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Теги
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