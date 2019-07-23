Азар назвав головну ціль Реала на сезон 2019/20

Новоспечений півзахисник Реала Еден Азар зізнався про амбітні плани "вершкових".

"Коли ви граєте за Реал», вам потрібно вигравати кожен сезон. Вам потрібно виграти, виграти і виграти. Якщо не візьмемо Лігу чемпіонів у наступному сезоні, то вболівальники нас не зрозуміють. У цьому клубі завжди хочеться перемагати, тому я тут.

Кубо ''знищив'' трьох ветеранів Реала ефектними фінтами та забив гол – Азар здався без бою

Я граю на полі на основі своїх інстинктів. Я не приймаю рішень на основі схем, а просто граю", – цитує Азара офіційний сайт Реала.

Нагадаємо, 28-річний бельгієць нещодавно підписав контракт з королівським клубом до 2024 року. За інформацією ЗМІ, Челсі отримав за свою зірку 110 млн євро.

Такефуса Кубо – нова зірка Реала: він принижує Кейлора, знущається над ветеранами і товаришує з Луніним