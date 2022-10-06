Азар намагався виграти в Рюдігера крісло в "камінь-ножиці-папір" під час матчу з Шахтарем
Запасні Реала розважалися, поки їхні партнери намагалися переграти Шахтар у третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів.
Азар і Рюдігер не вийшли в основі Реала на Шахтар. Бельгієць багато часу проводить в резерві, тому має коронне місце на лаві запасних. Рюдігер зухвало його зайняв.
Реал – Шахтар – 2:1 – відео голів та огляд матчу
Еден вирішив відвоювати своє крісло, зігравши з партнером у "камінь-ножиці-папір". Нічого не вийшло – бельгієць програв і розчаровано мусив шукати менш зручне місце.
Шахтар поступився Реалу в третьому турі Ліги чемпіонів, однак з мінімальним рахунком. "Гірники" залишилися на другому місці в групі. Анатолій Трубін зробив 11 сейвів, а от Андрій Лунін роботи майже не мав.
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