Азар і Рюдігер не вийшли в основі Реала на Шахтар. Бельгієць багато часу проводить в резерві, тому має коронне місце на лаві запасних. Рюдігер зухвало його зайняв.

Реал – Шахтар – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Еден вирішив відвоювати своє крісло, зігравши з партнером у "камінь-ножиці-папір". Нічого не вийшло – бельгієць програв і розчаровано мусив шукати менш зручне місце.

Шахтар поступився Реалу в третьому турі Ліги чемпіонів, однак з мінімальним рахунком. "Гірники" залишилися на другому місці в групі. Анатолій Трубін зробив 11 сейвів, а от Андрій Лунін роботи майже не мав.

Реал мінімально переграв Шахтар у матчі ЛЧ – Лунін знову пропустив, Мудрик пробачив, шедевр Зубкова, 11 сейвів Трубіна