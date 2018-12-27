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Азар: Можу зіграти центрального захисника

15:38 142 Читать на русском
Азар: Можу зіграти центрального захисника
Еден Азар / Фото: Sky Sports

Вінгер Челсі Еден Азар прокоментував перемогу "синіх" у матчі проти Уотфорда.

"Я можу навіть зіграти центрального захисника. Моя мета – забивати голи і перемагати, граючи на позиції вінгера або форварда.

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У матчі проти Уотфорда я упустив декілька моментів, особливо в першому таймі. Але в підсумку я зробив дубль, так що важливо зберігати концентрацію.

Ми показали характер проти Манчестер Сіті після поразки від Вулверхемптона. І проти Уотфорда ми зробили те ж саме, тому що раніше програли Лестеру.

Коли ми боремося, то всі разом стаємо топ-командою", – цитує Азара ВВС.

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Уотфорд - Челсі: Середа 26 грудня 2018

Уотфорд
Матч завершено
1 : 2
Челсі
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Еден Азар Еден Азар Челсі Челсі Англія Уотфорд - Челсі
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