Азар: Можу зіграти центрального захисника

Вінгер Челсі Еден Азар прокоментував перемогу "синіх" у матчі проти Уотфорда.

"Я можу навіть зіграти центрального захисника. Моя мета – забивати голи і перемагати, граючи на позиції вінгера або форварда.

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У матчі проти Уотфорда я упустив декілька моментів, особливо в першому таймі. Але в підсумку я зробив дубль, так що важливо зберігати концентрацію.

Ми показали характер проти Манчестер Сіті після поразки від Вулверхемптона. І проти Уотфорда ми зробили те ж саме, тому що раніше програли Лестеру.

Коли ми боремося, то всі разом стаємо топ-командою", – цитує Азара ВВС.

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