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Азар: Можливо, Куртуа передивився моїх відео, але він надто великий і не вміє обігрувати

09:27 550 Читать на русском
Азар: Можливо, Куртуа передивився моїх відео, але він надто великий і не вміє обігрувати
Азар та Куртуа / Daily Telegraph

Півзахисник збірної Бельгії Еден Азар прокоментував перемогу над Росією в першому матчі відбору до Євро-2020.

 

"Нехай ми і не завжди показували захоплюючий футбол, але вкрай важливо почати з перемоги. Ми задоволені результатом і отримали заряд впевненості перед грою з Кіпром, яка буде зовсім іншою, не такою, як з Росією.

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Помилка Куртуа? Всі знають, що Тібо – відмінний воротар. Він так часто виручає нас. Може, Куртуа надивився моїх відео, але він занадто великий і не вміє обводити (сміється). Ні, це не проблема. Ми не турбуємося за Тібо", – сказав Азар в коментарі Nieuwsblad.

Бельгія – Росія – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, що збірна Бельгії впевнено обіграла Росію (3:1), а єдиний гол росіяни забили через помилку Куртуа, який почав обігрувати суперників біля власних воріт.

Теги
Євро-2020 Еден Азар Еден Азар Тібо Куртуа Тібо Куртуа Бельгія Бельгія Бельгія - Росія
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