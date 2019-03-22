Азар: Можливо, Куртуа передивився моїх відео, але він надто великий і не вміє обігрувати

Півзахисник збірної Бельгії Еден Азар прокоментував перемогу над Росією в першому матчі відбору до Євро-2020.

"Нехай ми і не завжди показували захоплюючий футбол, але вкрай важливо почати з перемоги. Ми задоволені результатом і отримали заряд впевненості перед грою з Кіпром, яка буде зовсім іншою, не такою, як з Росією.

Євро-2020: збірна Бельгії переграла Росію вдома

Помилка Куртуа? Всі знають, що Тібо – відмінний воротар. Він так часто виручає нас. Може, Куртуа надивився моїх відео, але він занадто великий і не вміє обводити (сміється). Ні, це не проблема. Ми не турбуємося за Тібо", – сказав Азар в коментарі Nieuwsblad.

Бельгія – Росія – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, що збірна Бельгії впевнено обіграла Росію (3:1), а єдиний гол росіяни забили через помилку Куртуа, який почав обігрувати суперників біля власних воріт.