Азар може пропустити 2 матчі Челсі через ушкодження

Атакувальний півзахисник лондонського Челсі Еден Азар ризикує не зіграти в найближчих поєдинках своєї команди в Лізі Європи та англійській Прем'єр-лізі через болі в спині.

Бельгієць може пропустити матчі з БАТЕ та Бернлі цього тижня, повідомляє The Telegraph.

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Азар зазнав ушкодження в поєдинку з Манчестер Юнайтед минулої суботи (2:2). У першому таймі проти атакувального хавбека жорстко зіграли Неманья Матіч і Ешлі Янг. Після цього лідер "синіх" відчув біль у спині, але дограв матч до кінця.

Через це вже в другому таймі бельгійський півзахисник мав труднощі з ривками. Під час відновлювального тренування в неділю Азар теж мав проблеми з рухами.

У сезоні 2018/19 Еден Азар провів 9 матчів в АПЛ, у яких забив 7 м'ячів і віддав 3 результативні передачі. У Лізі Європи він зіграв 37 хвилин проти угорського Відеотона.