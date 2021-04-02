Бельгієць відновився і вже тренується у загальній групі, повідомляє Marca.

Рамос зіграв проти Косова 5 хвилин і травмувався – капітан Реала пропустить матчі з Ліверпулем та Барселоною

За останні два місяці Азар провів на полі лише 16 хвилин (матч проти Ельче). Вінгер страждав від пошкодження поперекового м'язу, і прогнози щодо його відновлення були дуже песимістичними. Не виключали навіть операцію на проблемній щиколотці, яка могла вибити Азара до кінця сезону. Втім, 30-річний гравець все ж у розпорядженні Зідана. До загальної групи повернувся і Тоні Кроос.

Додамо, що квітень буде для Реала справді спекотним. Мадридці зустрінуться з Ліверпулем в 1/4 Ліги чемпіонів (6-те і 14-те), а 10-го відбудеться надважливий матч проти Барселони в чемпіонаті.

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