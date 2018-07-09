Азар: Мбаппе вже зараз заслуговує на "Золотий м'яч"

Півзахисник збірної Бельгії Еден Азар високо оцінив гру французького форварда Кіліана Мбаппе.

Я буду грати проти французьких футболістів, яких давно знаю. Для мене це буде особливий матч. Я багато років жив у Франції. Але це не вплине на моє бажання перемогти. Хочу довести французам і нашим уболівальникам, що ми сильніші.

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Я кілька разів розмовляв з ним по телефону. У дитинстві Мбаппе дивився, як граю я, тепер я дивлюся, як грає він. Я дуже поважаю Киліана за те, що він робить на футбольному полі в свої 19 років. Для сучасного футболу це рідкість.

У майбутньому він повинен стати володарем "Золотого м'яча". Хоча, на мій погляд, він вже його заслуговує", – цитує Азара beIN Sports.