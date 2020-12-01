"Азар хоче вичавити все зі свого тіла", – лікар збірної Бельгії пояснив високу травматичність зірки Реала
Кріс ван Кромбрюгге, який опікується гравцями національної команди Бельгії, прокоментував чергову травму хавбека Реала Едена Азара.
"Азар завжди хоче бути готовим грати, тому він тисне сам на себе. Він хоче вичавити все з можливостей свого організму, але він перевищив можливості людського тіла, вимагає від нього занадто багато.
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Реал покладає на нього великі надії. Азар підходить до справи з піднесеним настроєм, але кожен схильний до певного впливу стресу. Психічне напруження може перенестися на м'язи.
Я вважаю, що його м'язова напруга зараз занадто велика, через що Азар зараз більше схильний до травм", – цитує Кромбрюгге Marca.
Нагадаємо, Азар провів у таборі Реала трохи більше року і вже 4-й раз потрапив до лазарету мадридців.