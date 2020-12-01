"Азар завжди хоче бути готовим грати, тому він тисне сам на себе. Він хоче вичавити все з можливостей свого організму, але він перевищив можливості людського тіла, вимагає від нього занадто багато.

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Реал покладає на нього великі надії. Азар підходить до справи з піднесеним настроєм, але кожен схильний до певного впливу стресу. Психічне напруження може перенестися на м'язи.

Я вважаю, що його м'язова напруга зараз занадто велика, через що Азар зараз більше схильний до травм", – цитує Кромбрюгге Marca.

Нагадаємо, Азар провів у таборі Реала трохи більше року і вже 4-й раз потрапив до лазарету мадридців.

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