Азар елегантно вивів Емерсона на ударну позицію – момент дня в Лізі Європи

Вінгер Челсі Еден Азар видав яскравий перфоманс у фіналі Ліги Європи проти Арсенала (4:1).

Вінгер Челсі Еден Азар став однією з головних зірок фіналу Ліги Європи в Баку. Його пас в один дотик на Емерсона Пальмієрі поміж двох гравців суперника визнаний найкращим моментом дня, передає твіттер УЄФА.

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До слова, Еден Азар відзначився дублем у ворота Арсенала, а його Челсі здобув розгромну перемогу і вдруге завоював кубок Ліги Європи.

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