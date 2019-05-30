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Азар елегантно вивів Емерсона на ударну позицію – момент дня в Лізі Європи

08:48 309 Читать на русском
Азар елегантно вивів Емерсона на ударну позицію – момент дня в Лізі Європи
Еден Азар / Твіттер Ліги Європи

Вінгер Челсі Еден Азар видав яскравий перфоманс у фіналі Ліги Європи проти Арсенала (4:1).

49’ Олів'є Жиру
60’ Педро Родрігес
65’ Еден Азар
72’ Еден Азар
 
Алекс Івобі 69’
49’ Олів'є Жиру
60’ Педро Родрігес
65’ Еден Азар
69’ Алекс Івобі
72’ Еден Азар

Вінгер Челсі Еден Азар став однією з головних зірок фіналу Ліги Європи в Баку. Його пас в один дотик на Емерсона Пальмієрі поміж двох гравців суперника визнаний найкращим моментом дня, передає твіттер УЄФА.

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До слова, Еден Азар відзначився дублем у ворота Арсенала, а його Челсі здобув розгромну перемогу і вдруге завоював кубок Ліги Європи.

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06:30
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Теги
Еден Азар Еден Азар Пальмієрі Емерсон Пальмієрі Емерсон Челсі Челсі Ліга Європи Челсі - Арсенал
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