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Азар ефектно обіграв двох футболістів Славії – фінт дня в Лізі Європи

15:17 293 Читать на русском
Азар ефектно обіграв двох футболістів Славії – фінт дня в Лізі Європи
Еден Азар / АПЛ

Вінгер Челсі Еден Азар відзначився ефектним фінтом у першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи проти Славії (1:0).

 
Маркос Алонсо 86’
86’ Маркос Алонсо

Еден Азар здійснив фінт у матчі чвертьфіналу проти Славії (1:0), який був визнаний моментом дня в Лізі Європи.

Славія – Челсі –​​​​​​​ 0:1 –​​​​​​​ відео гола та огляд матчу

Бельгієць ефектно прокинув його повз двох гравців празької команди. "Сині" перемогли завдяки голу Маркоса Алонсо в кінці зустрічі.

Матч-відповідь відбудеться 18 квітня о 22:00 за київським часом на Стемфорд Брідж.

Теги
Відеоновини Славія Прага - Челсі Еден Азар Еден Азар Челсі Челсі Ліга Європи
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