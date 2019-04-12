Азар ефектно обіграв двох футболістів Славії – фінт дня в Лізі Європи

Вінгер Челсі Еден Азар відзначився ефектним фінтом у першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи проти Славії (1:0).

Еден Азар здійснив фінт у матчі чвертьфіналу проти Славії (1:0), який був визнаний моментом дня в Лізі Європи.

Славія – Челсі –​​​​​​​ 0:1 –​​​​​​​ відео гола та огляд матчу

Бельгієць ефектно прокинув його повз двох гравців празької команди. "Сині" перемогли завдяки голу Маркоса Алонсо в кінці зустрічі.

Матч-відповідь відбудеться 18 квітня о 22:00 за київським часом на Стемфорд Брідж.