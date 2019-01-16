Азар двічі відмовив Челсі у продовженні контракту

Італія — 21:27 45
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Ювентус завдяки голу Роналду переміг Мілан та виграв Суперкубок Італії, ставши рекордсменом турніру
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Динамо ще не домовилось з Карпатами щодо трансферу Шведа – на гравця претендують інші клубиСвіт — 18:47 1152
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Динамо та Шахтар продовжують стежити за КарраскалемУкраїна — 17:45 1456
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Соль успішно пройшов медогляд у Динамо, – ЗМІУкраїна — 16:30 2706
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Топ-3 вражаючі факти про нового форварда для Динамо: чому Фран Соль – потенційно золота угода для киянУкраїна — 15:00 6597
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