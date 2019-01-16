Азар двічі відмовив Челсі у продовженні контракту

Лідер Челсі Еден Азар не хоче підписувати нової угоди з лондонським клубом.

Бельгійський півзахисник Челсі Еден Азар відхилив дві пропозиції лондонського клубу щодо нового контракту, повідомляє Sky Sports.

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За інформацією джерела, англійський клуб прагне якомога швидше укласти нову угоду з 28-річним бельгійцем в зв'язку з інтересом мадридського Реала. Чинний контракт Азара з Челсі розрахований до літа 2020 року.

Раніше повідомлялося, що лондонський клуб почав вимагати у Реала за Азара 112 млн євро.

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