"Азар досягне успіху, дайте йому трохи часу", – Зідан став на захист зіркового бельгійця

Головний тренер мадридського Реала відповів критикам, які незадоволені першими матчами Едена Азара за "вершкових".

"Я знаю, що Азар досягне успіху в Реалі. Не буду давати йому порад, як грати. Він знає, чого ми від нього хочемо, ми знаємо, який він гравець. Нам потрібно залишатися спокійними, я взагалі не переживаю. Йому потрібно більше часу. Потрібно не квапити події у ситуаціях з новачками.

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Щось схоже було і зі мною після переходу – тому я дуже спокійний. Я знав, що у мене все вийде, потрібен лише час. Те ж саме стосується і Азара. У нього все буде в порядку, уболівальникам потрібно його підтримати", – розповів Зідан виданню Marca.

Нагадаємо, Еден Азар цього літа став гравцем Реала. Мадридці виплатили Челсі за зіркового бельгійця 100 млн євро.

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