Азар через своє хобі може грати в Реалі під незвичним номером

Цифри, які бельгієць носитиме у складі "вершкових", не дають спокою багатьом фанатам Реала.

Еден Азар може зупинити свій вибір на номері 23, повідомляє Marca.

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Свого часу у Реалі під ним грав Девід Бекхем, однак у бельгійця є особисті аргументи на користь такого варіанту. Азар є великим фанатом баскетболу і зокрема НБА, в якій під номером 23 виступав легендарний Майкл Джордан. Крім того, власник реалівської сімки Маріано Діас не поспішає покидати Мадрид, а цей номер також називали серед числа вподобань зіркового новачка.

Нагадаємо, в Челсі і збірній Бельгії Азар грав з цифрою 10 на спині.

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