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Азар був успішно прооперований

21:58 207 Читать на русском
Азар був успішно прооперований
Еден Азар / Фото з відкритих джерел

На лідера збірної Бельгії чекає довгий шлях реабілітації.

Півзахиснику мадридського Реала Едену Азару не вдалось уникнути операційного втручання і сьогодні, 5 березня, він ліг під ніж, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Бельгієць був успішно прооперований в Далласі (США), а за хірургічними процесами спостерігали члени медичного штабу "вершкових". Кілька найближчих днів футболіст перебуватиме у лікарні під наглядом лікарів.

Нагадаємо, Азар отримав травму у виїзному матчі 25-го туру іспанської Прімери проти Леванте (0:1), який відбувся 22 лютого. До цього 29-річний футболіст через пошкодження не грав з кінця листопада минулого року до середини лютого.

У поточному сезоні Азар провів за свій клуб 15 матчів у всіх турнірах, в яких забив один гол та віддав 5 результативних передач.

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Іспанія Еден Азар Еден Азар Реал Мадрид Реал Мадрид
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