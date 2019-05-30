Азар: Було б чудово зіграти за Реал проти Челсі у Лізі чемпіонів

Вінгер Челсі Еден Азар вже готується до переходу в Реал та не соромиться про це казати.

"Прийшов час для нового виклику. Зіграти за Реал проти Челсі в Лізі чемпіонів? Було б чудово. Сподіваюсь все вийде. Я хочу зіграти проти Челсі, і проти ще однієї моєї колишньої команди – Лілля, який пробився в Лігу чемпіонів", – цитує Азара RMC.

Азар – про тріумф у Лізі Європи: Моя остання місія в Челсі – виконана, настав час для нового виклику

Нагадаємо, після фінального матчу Ліги Європи, де Челсі здолав Арсенал, Еден Азар дуже прямолінійно натякнув, що цей поєдинок став для нього останнім у футболці "синіх".

Канте – про відхід Азара: Ми можемо тільки побажати йому всього найкращого

Нагадаємо, бельгієць виступає за Челсі з 2012-го року, куди перейшов з французького Лілля. Загалом в активі вінгера 352 матчі за лондонський клуб в усіх турнірах.