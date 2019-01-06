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Азар – про відхід Фабрегаса: Він вже трішки старий

09:49 214 Читать на русском
Азар – про відхід Фабрегаса: Він вже трішки старий
Сеск Фабрегас / Фото: Sky Sports

Вінгер Челсі Еден Азар прокоментував відхід Сеска Фабрегаса, для якого матч проти Ноттінгем Форест став останім у футболці "синіх".

"Після п'яти років разом я можу сказати, що мені пощастило грати разом з ним. У перший рік, коли він перейшов в команду, ми виграли два титули.

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Франсеск – найкращий за всіх на футбольному полі і поза ним. А ще він мій хороший друг. Я сподіваюся, що у нього попереду хороше майбутнє.

Зараз Фабрегас вже трохи старий. Але він все ще дуже хороший", – цитує Азара Goal.com.

Раніше повідомлялося, що Фабрегас стане гравцем Монако, який тренує його друг Тьєррі Анрі.

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Теги
Англія Сеск Фабрегас Сеск Фабрегас Еден Азар Еден Азар Челсі Челсі
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