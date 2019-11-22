Азар – про проблеми із зайвою вагою: Минулого літа я досяг рекордної позначки

Вінгер мадридського Реала Еден Азар підтвердив, що набрав кілька зайвих кілограмів у відпустці минулого літа.

"Я не приховую того, що у мене була зайва вага. Коли я у відпустці – я відпочиваю і ні в чому собі не відмовляю.

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Цього літа я набрав 5 кілограмів. У мене такий обмін речовин, що я швидко набираю вагу і швидко втрачаю її. Коли я був у Ліллі в 18 років, то важив 72 кілограми. Після цього я набрав м'язову масу до 75 кілограмів. Найбільша моя вага була тоді 77 кілограмів, але цього літа я досяг позначки 80. Але втратив все за 10 днів, тому жодних проблем", – цитує бельгійця L'Equipe.

Нагадаємо, вболівальники мадридського Реала на початку сезону критикували вінгера, заявляючи, що через зайву вагу він не може демонструвати своїх найкращих ігрових якостей. В поточному сезоні Азар зіграв за Реал 11 матчів у всіх турнірах і забив 1 гол.

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