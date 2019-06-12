Азар – про порівняння з Мессі: В історії немає двох найкращих гравців

Новоспечений півзахисник Реала Еден Азар висловився про свою схожість з нападником Барселони Ліонелем Мессі.

"Ні, я не можу порівняти себе з Мессі. Так, у нас дійсно є схожі риси: ми обидва маленькі і швидкі. Але він забиває в усіх матчах, а я – ні.

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Не можна зрівнятися з незрівнянним. В історії немає двох найкращих гравців, є тільки один, і це – Ліонель Мессі", – цитує Азара Mundo Deportivo.

Нагадаємо, нещодавно бельгієць підписав контракт з Реалом до 2024 року. За неофіційною інформацією, сума трансферу склала близько 100 млн фунтів.

28-річний Азар виступав за Челсі з 2012 по 2019 рік. Всього за лондонський клуб він провів 352 матчі у всіх турнірах, в яких став автором 110 забитих м'ячів, а також віддав 92 результативні передачі.

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