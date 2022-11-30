"Все трапилося після матчу з Марокко, але все було не так гучно. Ви чули багато дурниць. Ми з Вертонгеном не билися. Я ж не дурний. Я б не посмів з ним битися – він більший за мене. Просто сказав йому: "Ти уже недостатньо швидкий". Він погодився.

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Це була годинна зустріч, ми висловили один одному хороші та погані речі, але тепер ми повинні рухатися далі. Ми готові. Ми зустрілися, поговорили та зосередилися на підготовці до матчу з Хорватією. Ми повинні ставати кращими, ми не виправдали очікувань, які покладали на нас уболівальники та журналісти", – цитує Азара beinSports.

До слова, збірна Бельгії перебуває за крок від провалу на ЧС-2022. Команда Роберто Мартінеса обіграла Канаду та сенсаційно програла Марокко. Доля путівки в 1/8 фіналу вирішиться у матчі з Хорватією, в якому бельгійцям потрібно перемагати.

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