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Азар – про 100-й гол за Челсі: Хочу стати легендою клубу, як Лемпард, Дрогба або Террі

18:23 130 Читать на русском
Азар – про 100-й гол за Челсі: Хочу стати легендою клубу, як Лемпард, Дрогба або Террі
Еден Азар / фото із соцмереж

Півзахисник Челсі Еден Азар зробив дубль в матчі з Уотфордом. Перший гол бельгійця став для нього 100-м у складі лондонської команди.

"Це багато для мене значить. 101 гол з настільки приголомшливим клубом – я ніколи цього не забуду. Але тепер уболівальники, тренери та інші гравці хочуть більшого і чекають від мене нових подвигів.

Азар подолав позначку у 100 голів за Челсі

Я хочу забити ще багато голів за Челсі і постараюся стати легендою клубу, як Лемпард, Дрогба або Террі", – цитує Азара BBC.

Азар: Можу зіграти центрального захисника

Азар став 10-м гравцем, якому вдалося забити 100 голів за Челсі. Найращим бомбардиром в історії "синіх" є Френк Лемпард, в активі якого 211 голів.

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Уотфорд - Челсі: Середа 26 грудня 2018

Уотфорд
Матч завершено
1 : 2
Челсі
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Уотфорд - Челсі Еден Азар Еден Азар Челсі Челсі Англія
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