Азар – про 100-й гол за Челсі: Хочу стати легендою клубу, як Лемпард, Дрогба або Террі

Півзахисник Челсі Еден Азар зробив дубль в матчі з Уотфордом. Перший гол бельгійця став для нього 100-м у складі лондонської команди.

"Це багато для мене значить. 101 гол з настільки приголомшливим клубом – я ніколи цього не забуду. Але тепер уболівальники, тренери та інші гравці хочуть більшого і чекають від мене нових подвигів.

Азар подолав позначку у 100 голів за Челсі

Я хочу забити ще багато голів за Челсі і постараюся стати легендою клубу, як Лемпард, Дрогба або Террі", – цитує Азара BBC.

Азар: Можу зіграти центрального захисника

Азар став 10-м гравцем, якому вдалося забити 100 голів за Челсі. Найращим бомбардиром в історії "синіх" є Френк Лемпард, в активі якого 211 голів.