Азар – найкращий гравець Ліги Європи 2018/19

Ліга Європи — 14:47 11960
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Ліга Європи 2019/20, результати жеребкування групового турніру: Динамо щастить, Олександрія проти українців
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Ліга Європи, жеребкування: Олександрія дізналась суперників у груповому турніріЛіга Європи — 14:43 1835
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Ліга Європи, жеребкування: Динамо дізналось суперників у груповому турніріЛіга Європи — 14:39 10634
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Десна – Карпати: анонс матчу УПЛУкраїна — 08:00 2664
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Зоря – Еспаньйол: Скрипник витягує найкраще, гольові привіти Динамо і камбек "мужиків" vs екс-кіпер Реала в матчі ЛЄЛіга Європи — 00:52 12389