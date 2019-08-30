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Азар – найкращий гравець Ліги Європи 2018/19

14:19 221 Читать на русском
Азар – найкращий гравець Ліги Європи 2018/19
Еден Азар / Соцмережі

Екс-вінгер Челсі Еден Азар визнаний найкращим футболістом минулорічного розіграшу Ліги Європи.

Перед процедурою жеребкування групового етапу Ліги Європи, УЄФА оголосив найкращого гравця минулого сезону турніру. Ним став екс-гравець Челсі Еден Азар.

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Нагадаємо, бельгієць допоміг своїй команді здобути перемогу в другому за престижністю клубному турнірі Європи. Челсі у фіналі переміг Арсенал, а Азар відзначився дублем.

Після закінчення минулого сезону 28-річний бельгійський вінгер перейшов у мадридський Реал за 100 млн євро.

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Теги
Ліга Європи Реал Мадрид Реал Мадрид Еден Азар Еден Азар Челсі Челсі
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